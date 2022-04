Formel 1: Mercedes übt sich in Durchhalteparolen

Der Europaauftakt der Formel 1 in Imola am Wochenende brachte für die Silberpfeile nicht die erhoffte Trendwende.

Vom Sieg meilenweit entfernt und nicht einmal am Podium, dafür aber überrundet: Für Mercedes und seinen siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton bleibt die aktuelle Formel-1-Saison auch nach dem ersten Europarennen ein Albtraum. Zum ersten Mal seit 2013 sind die Silberpfeile nicht dazu in der Lage, aus eigener Kraft zu siegen. Das eigenwillige Aerodynamik-Konzept ohne Seitenkästen funktioniert bei dem Weltmeisterteam der vergangenen acht Jahre weiter nicht. Darüber hinaus hat Mercedes auch die motorische Überlegenheit endgültig verloren. Nach dem Rennen in Imola am Sonntag entschuldigte sich Teamchef Toto Wolff vor einem Millionenpublikum für den schlechten Mercedes-Boliden.

Trotz 47 Punkten Rückstand auf Ferrari hat Mercedes den Titelkampf in dieser Saison aber noch nicht ganz abgeschrieben. "Wenn wir die Probleme beheben, können wir einen großen Teil des Rückstands relativ rasch aufholen. Aber die Zeit wird jetzt kritisch, und wir müssen in den nächsten beiden Rennen Fortschritte machen", erklärte Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin. Wolff hofft schon beim nächsten Grand Prix in Miami in zwei Wochen auf Fortschritte: "Wir müssen einige Dinge richtig analysieren. Wenn uns das gelingt, denke ich, dass wir das Paket besser verstehen können." Entscheidend sei es, das Auto so weiterzuentwickeln, dass das Hüpfen auf den Geraden minimiert werde.

Trotz der vielen Baustellen bei Mercedes fährt Neuzugang George Russell bislang eine starke Saison. Der 24-jährige Brite liegt in der Fahrer-WM noch vor Ferrari-Pilot Carlos Sainz auf dem vierten Rang und hat nach vier Rennen bereits satte 21 Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen Hamilton. Die Art und Weise, wie sein Idol und Vorbild mit der schwierigen Situation umgeht, imponiert Russell. "Wie er trotzdem das Team motiviert, ist inspirierend", erklärt Russell, der keine Zweifel daran hat, dass sein Landsmann schon bald zu alter Stärke zurückfinden wird: "Ich weiß, wozu Lewis in der Lage ist."