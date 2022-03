Formel 1: Nur Floskeln beim Thema Todesstrafe

Den Großen Preis von Russland in Sotschi hat die Formel 1 wegen Wladimir Putins Angriffskrieg in der Ukraine abgesagt und die Verträge eilig aufgelöst. Bei anderen Veranstaltern ist die Motorsport-Königsklasse nicht so konsequent, obwohl die Menschenrechtslage dort katastrophal ist. In Bahrain, wo vor einer Woche der Saisonauftakt erfolgte, werden politische Aktivisten hingerichtet. Saudi-Arabien, Veranstalterland des zweiten Saisonlaufs am Sonntag, geriet erst kürzlich wegen der Exekution von 81 Menschen an einem einzigen Tag in die Schlagzeilen.

Formel-1-Boss Stefano Domenicali ...