Hamilton liebäugelt mit Chelsea-Kauf

Mit sieben WM-Titeln und über 100 Siegen ist Mercedes-Pilot Lewis Hamilton der erfolgreichste Fahrer in der Geschichte der Formel 1. In dieser Saison fährt der 37-jährige Brite mit seinem Silberpfeil aufgrund des neuen Reglements aber nicht um Spitzenpositionen. In so einer könnte Hamilton dafür schon bald im europäischen Fußball sein. In Imola bestätigte er seine Beteiligung als Investor an einem Konsortium, das die Übernahme des FC Chelsea plant. "Als ich davon gehört habe, dachte ich, das ist eine tolle Gelegenheit, um Teil von etwas Großem zu sein", erklärte Hamilton, der verriet, dass Tennisspielerin Serena Williams ebenfalls involviert sei: "Ich habe ihr gesagt, dass ich dabei bin, und sie war glücklich, mitzumachen."

Angeführt wird das Konsortium vom britischen Multimillionär Sir Martin Broughton. Derzeit gibt es noch drei Bieter für den britischen Fußballclub, der für rund drei Milliarden Euro den Besitzer wechseln soll. Ausschlaggebend für den bevorstehenden Verkauf des amtierenden Champions-League-Siegers sind die harten Sanktionen gegen Chelsea-Inhaber Roman Abramowitsch.