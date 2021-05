Juan Manuel Correa: Märchenhaftes Comeback nach rund 20 Operationen

Pole Position SN

Im Schatten der glamourösen Formel 1 startete am Wochenende die Nachwuchsserie Formel 3 in Barcelona in die neue Saison. Im 30 Piloten umfassenden Fahrerfeld waren die Augen zum Auftakt vor allem auf einen Mann gerichtet: Juan Manuel Correa. Am 31. August 2019 änderte sich das Leben des in Ecuador geborenen US-Amerikaners für immer. Beim Formel-2-Rennen in Spa war der damals 19-Jährige in einen schrecklichen Unfall verwickelt. Der Franzose Anthoine Hubert verstarb noch am gleichen Tag, Correa überlebte mit schweren Beinverletzungen ...