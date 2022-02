Lewis Hamilton bricht sein Schweigen: "Jetzt bin ich wieder da"

Knapp zwei Monate nach der Niederlage im WM-Finale der Formel 1 meldete sich der Brite über die sozialen Netzwerke zurück.

Nach der umstrittenen Entscheidung von Rennleiter Michael Masi, die Lewis Hamilton in der letzten Runde beim Saisonfinale der Formel 1 in Abu Dhabi den schon sicher geglaubten achten WM-Titel kostete, war es ruhig um den Mercedes-Piloten geworden. Hamilton, der für gewöhnlich gern wie kaum ein anderer Pilot im Mittelpunkt steht, verschwand komplett von der Bildfläche. Der siebenmalige Weltmeister boykottierte wie Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff die traditionelle FIA-Gala am Ende des Jahres und auch in den sozialen Netzwerken war nichts vom extrovertierten Briten zu sehen. Schnell machten Gerüchte und Spekulationen über ein mögliches Karriereende des Ausnahmekönners die Runde.

Knapp zwei Monate nach seinem letzten Auftritt in der Öffentlichkeit gab der Rekordsieger in der Königsklasse des Motorsports über diverse soziale Netzwerke ein Lebenszeichen von sich. "Ich war weg. Jetzt bin ich wieder da!", schrieb der Mercedes-Pilot und veröffentlichte dazu ein Foto, das ihn vermutlich am Grand Canyon in den USA zeigt. Damit beendete der mittlerweile 37-jährige Brite rund eineinhalb Monate vor dem Auftakt der neuen Formel-1-Saison in Bahrain auch alle Spekulationen über ein mögliches Karriereende nach der bitteren WM-Niederlage in letzter Sekunde gegen Max Verstappen.

Als amtierender Weltmeister wird der 24-jährige Niederländer die Saison 2022 mit der Startnummer 1 auf seinem Auto absolvieren. Die Präsentation des neuen Red-Bull-Boliden findet am 9. Februar statt.