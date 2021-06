Márquez wittert auf Lieblingskurs seine Chance

Bis zu seinem verheerenden Sturz beim Saisonauftakt der MotoGP vor einem Jahr in Jerez war Marc Márquez in der Königsklasse der Motorräder das Maß aller Dinge. Seit seinem Comeback nach dem Oberarmbruch, der drei Operationen zur Folge hatte, kämpft der Spanier aber um den Anschluss an die Spitzenpiloten. Bislang hat der achtmalige Weltmeister einen siebten Rang als bestes Saisonergebnis vorzuweisen, in den vergangenen drei Rennen schied der Honda-Pilot nach Stürzen aus. Für die Ansprüche des erfolgsverwöhnten 28-Jährigen ist das zu ...