Masi muss als Rennleiter der Formel 1 gehen, Videobeweis kommt

Der neue FIA-Präsident Mohammed ben Sulayem hat nach dem kontroversen Saisonfinale von Abu Dhabi in der Formel 1 durchgegriffen und am Donnerstag bekannt gegeben, dass Michael Masi ab sofort nicht mehr als Rennleiter in der Königsklasse des Motorsports fungieren wird. Masi wurde in der vergangenen Saison von den Topteams mehrfach für seine Entscheidungen kritisiert. Höhepunkt war das Einschreiten Masis in Abu Dhabi während der Safety-Car-Phase. Das verhalf Max Verstappen schließlich zum Titelgewinn. Dem 44-jährigen Australier wird eine andere Funktion innerhalb der FIA angeboten.

Als Rennleiter abwechseln werden sich ab sofort Niels Wittich und Eduardo Freitas, die zuletzt in der Langstrecken-Weltmeisterschaft bzw. in der DTM tätig waren. Als Berater steht den beiden der erfahrene Herbie Blash zur Seite. Außerdem wird eine Art Videobeweis eingeführt, um die Rennleitung zu unterstützen. "Wie der VAR im Fußball wird er in einem der FIA-Büros als Back-up außerhalb der Rennstrecke positioniert", erklärte ben Sulayem. Nicht mehr veröffentlicht wird der direkte Funkverkehr mit dem Rennleiter und auch das Zurückrunden hinter dem Safety-Car wird überarbeitet.