MotoGP: Die japanischen Hersteller fahren nur noch hinterher

Jahrelang dominierte Honda vor allem dank Superstar Marc Márquez die MotoGP-Szene nach Belieben. In den vergangenen beiden Saisonen gewannen mit Suzuki-Pilot Joan Mir und dem amtierenden Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha) ebenfalls zwei Piloten von japanischen Werksteams den Fahrertitel.

Generell ist die japanische Dominanz in der Königsklasse des Motorsports erdrückend. Seit 1975 gelang es nur einem einzigen Piloten, auf einer nicht japanischen Maschine den Fahrertitel zu holen: Der Australier Casey Stoner gewann 2007 auf einer Ducati die Weltmeisterschaft. 15 Jahre danach befindet sich der japanische Motorradsport in einer Schaffenskrise. Seit saisonübergreifend fünf Rennen konnte kein Pilot auf einer Maschine aus Japan gewinnen. In der aktuellen Saison belegen Suzuki, Yamaha und Honda nach drei Rennen in der Herstellerwertung die letzten drei Plätze.

Die europäischen Hersteller haben die jahrzehntelange Vorherrschaft der japanischen Traditionsteams gebrochen und sorgen dafür, dass die MotoGP so offen und spannend wie nie zuvor ist. In den ersten drei Saisonrennen stand kein einziger Pilot häufiger als ein Mal auf dem Podest. Wer die japanischen Hersteller kennt, weiß, dass akribisch an der Rückkehr auf die Siegerstraße gearbeitet wird. Für die MotoGP kann das nur von Vorteil sein.