MotoGP: Für KTM bleibt Qualifying die Achillesferse

Mit einem zweiten Platz von Brad Binder in Katar und dem Sieg von Miguel Oliveira in Indonesien jubelte KTM über einen perfekten Saisonstart in der MotoGP. In den vergangenen beiden Rennen geriet der Motor des österreichischen Herstellers aber etwas ins Stocken. In Argentinien war man mit dem sechsten Platz von Binder noch zu Recht zufrieden, beim Grand Prix in Austin am Sonntag verpassten die Mattighofner aber zum ersten Mal in diesem Jahr die Top 10. Grund dafür waren die äußerst schlechten Startpositionen. Erstmals schaffte kein KTM-Pilot den Sprung in das zweite Qualifying-Segment. Die Fahrer des österreichischen Herstellers gingen von den Plätzen 17, 20, 21 und 22 ins Rennen.

Auch wenn KTM im Rennen teilweise gleich schnell wie die Spitze fährt, ist eine Aufholjagd aufgrund der hohen Qualität im Fahrerfeld sehr schwierig. Als entscheidender Faktor für ein gutes Ergebnis entpuppt sich in dieser Saison daher einmal mehr das Qualifying am Samstag. Genau dort hat KTM nach wie vor die größten Probleme. Trotzdem sieht Teammanager Francesco Guidotti das letzte Wochenende vor dem Start der Europasaison in Portimão nicht nur negativ: "Es war eine Lernerfahrung, wir werden besser arbeiten." Mit der bisherigen Saison kann KTM trotz der Enttäuschung von Austin zufrieden sein. Man belegt in der Konstrukteurs- und Teamwertung den zweiten Platz.