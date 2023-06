MotoGP: Italiener hoffen in Mugello auf doppelten Heimsieg

Die MotoGP kehrt nach einer knapp einmonatigen Pause an diesem Wochenende wieder auf die Rennstrecke zurück. Bevor Ende Juni schon wieder die nächste lange Pause - sechs Wochen lang findet kein Rennen statt - auf dem Programm steht, geht es in der Königsklasse des Motorradsports noch einmal ordentlich zur Sache. An den kommenden drei Wochenenden gehen drei Grand Prixs in Szene. "Die nächsten drei Rennen werden im Titelkampf richtungsweisend sein", meint ServusTV-Experte und Honda-Ersatzpilot Stefan Bradl. Den Start des Triple-Headers begehen sein Markenkollege Marc Márquez und Co. am Wochenende im italienischen Mugello.

Topfavorit auf den Sieg ist aber nicht der achtmalige Weltmeister, sondern die Ducati-Piloten Francesco Bagnaia und Marco Bezzecchi. Die beiden Italiener belegen nach den ersten fünf Saisonrennen in der WM-Wertung die ersten beiden Plätze. Bradl ist davon überzeugt, dass einer der acht Ducati-Piloten im Sprint am Samstag (15 Uhr) oder im Hauptrennen am Sonntag (14 Uhr/beides live auf ServusTV) über den Sieg jubeln wird. "Beim Heimrennen auf ihrer Teststrecke, wo sie vom Basis-Setup her alle Daten haben, werden sie volles Programm auffahren und unbedingt gewinnen wollen."

Berechtigte Chancen auf den nächsten Spitzenplatz in diesem Jahr darf sich auch KTM machen. "Der Start in die Saison war wirklich gut, aber jetzt hatten wir eine ziemlich lange Pause", meint Brad Binder, der in der WM-Wertung derzeit den dritten Rang belegt. Am Freitag belegte der 27-jährige Südafrikaner den vierten Rang. "Mugello ist eine meiner Lieblingsstrecken und ich habe viel Selbstvertrauen."