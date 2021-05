MotoGP: Jack Miller nimmt beim Heimspiel Triple ins Visier

Jack Miller ist in der MotoGP der Mann der Stunde. Der Australier konnte mit dem Flag-to-Flag-Rennen in Le Mans und dem Grand Prix in Jerez die beiden vergangenen Rennen jeweils souverän für sich entscheiden. Für den 26-jährigen Piloten waren es nach über fünfjähriger Durststrecke der zweite und dritte Sieg in der MotoGP. Der Ducati-Fahrer befindet sich nach durchwachsenem Saisonstart mittlerweile in absoluter Topform. Das fiel auch seinem italienischen Arbeitgeber auf, der den WM-Kandidaten mit einer Vertragsverlängerung für seine herausragenden Leistungen ...