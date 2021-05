Die MotoGP gastiert auch in dieser Saison wieder auf dem Red Bull Ring in der Steiermark - und das sogar zwei Mal. Diese Nachricht kam am Freitag nicht nur bei den österreichischen Motorsportfans gut an. Auch die beiden KTM-Werkspiloten Brad Binder und Miguel Oliveira freuen sich, dass es im August zwei Heimrennen in Österreich gibt. "Ich bin sehr glücklich, dass wir wieder zwei Mal in Österreich fahren. Ich habe es im vergangenen Jahr sehr genossen. Es ist immer schön, zu ...