MotoGP: KTM will Erfolgslauf in Indonesien prolongieren

Bestzeit im Training, Einzug in die zweite Qualifying-Session und als Krönung der zweite Platz im Rennen: Der Saisonauftakt auf der ungeliebten Strecke in Katar hätte für KTM nicht besser laufen können. Am Sonntag (8 Uhr/live ServusTV) steht in Indonesien das zweite Saisonrennen auf dem Programm und bereits am ersten Trainingstag auf der brandneuen Strecke in Mandalika zeigte der österreichische Hersteller, dass mit Brad Binder und Miguel Oliveira auch in dem Inselstaat zu rechnen ist. Beide Piloten schafften den Sprung in die Top Ten und haben dadurch wieder Chancen auf eine gute Platzierung in der Qualifikation. "Es war ein guter erster Tag. Wir haben am Nachmittag gut gearbeitet", sagte der noch punktelose Oliveira.

Yamaha scheint nach der Blamage in Katar einen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben. Am Freitag brannten die Werkspiloten Fabio Quartararo und Franco Morbidelli die schnellsten Zeiten in den Asphalt. Weltmeister Quartararo ist aber trotz seiner Trainingsbestzeit skeptisch: "Ich glaube, wir haben noch Spielraum für Verbesserungen."

Größter Gegner der Piloten wird in Indonesien das Wetter sein. Außentemperaturen von über 30 Grad Celsius verlangen den Athleten körperlich alles ab, außerdem ist im weiteren Verlauf des Wochenendes immer wieder mit Regenschauern zu rechnen.