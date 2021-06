MotoGP: Marc Márquez im Training schwer gestürzt

Vergangene Woche feierte MotoGP-Pilot Marc Márquez am Sachsenring in Deutschland noch seinen ersten Sieg seit seinem Comeback nach einer über neunmonatigen Verletzungspause. Gerade einmal fünf Tage später wurde der achtmalige Weltmeister beim Training für den Grand Prix der Niederlande in Assen auf unliebsamste Art und Weise von seiner Honda-Maschine abgeworfen.

Bei wechselhaften Wetterbedingungen überschlug sich der Spanier nach einem "Highsider" mehrere Male und kam schlussendlich im Kiesbett zu liegen. Der 27-Jährige, der für seine hohe Risikobereitschaft bekannt ist, konnte kurze Zeit nach dem schweren Sturz aus eigener Kraft aufstehen und humpelte zurück an die Box. Eine erneute Verletzungspause droht dem Spanier nicht. "Ich bin froh, dass ich mich bei diesem Crash nicht schwerer verletzt habe. Mein Bein schmerzt, aber der Arm ist sturzsicher. Morgen wird mir wahrscheinlich alles wehtun", sagte Márquez, der nicht mit Kritik an seiner Honda sparte. "Die Elektronik ist dazu da, solche Stürze zu vermeiden. Nur Honda-Fahrer erleiden solche ,Highsider'. Ich bin besorgt, weil diese Stürze das Vertrauen in das Motorrad beeinflussen."

Die Tagesbestzeit erzielte Maverick Viñales. Im Regen war KTM-Pilot Miguel Oliveira der Schnellste.