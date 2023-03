Die MotoGP startet in eine neue Ära

Sprints am Samstag sollen für zusätzliches Spektakel sorgen. Doch die Belastungsgrenze scheint erreicht.

Am Wochenende startet die neue Saison in der MotoGP

Knapp fünf Monate ist es her, dass sich Francesco Bagnaia erstmals zum Weltmeister in der MotoGP kürte. An diesem Wochenende startet die Königsklasse der Motorräder an der portugiesischen Algarve nicht nur in die neue Saison, sondern auch in eine neue Ära.

Schneller, höher, weiter lautet das Motto der Verantwortlichen. Um das Spektakel und im besten Fall auch die kommerziellen Gewinne zu maximieren, feiert in diesem Jahr ein neues Grand-Prix-Format seine Premiere. Zusätzlich zu den regulären Hauptrennen am Sonntag findet künftig nämlich auch an jedem Samstagnachmittag eines Rennwochenendes ein Sprint statt. Das zusätzliche Rennen geht über die halbe Distanz des Hauptrennens am Sonntag und dauert knapp 20 Minuten. Punkte gibt es für die ersten neun Piloten nach dem Schlüssel 12-9-7-6-5-4-3-2-1.

Die Startaufstellungen für die Rennen werden in einem Qualifying am Samstagvormittag ermittelt.

Zusätzlich zu den Sprints am Samstag steht in der MotoGP in diesem Jahr ein Rekordkalender auf dem Programm. 21 Grands Prix sind geplant, mit Kasachstan und Indien sind zwei neue Austragungsorte dabei. Für Teams und Piloten bedeutet das eine enorme Belastung von 42 Rennen. "Wir sind an der Grenze", sagt KTM-Motorsportchef Pit Beirer, der sich dennoch auf das Spektakel freut.