Motorsport: Kaltenborn wieder Chefin - in ihrem Team

Pole Position SN

Nach Meinungsdifferenzen über die künftige Ausrichtung des Teams mit den schwedischen Eignern musste Monisha Kaltenborn im Juni 2017 die Führung des Schweizer Formel-1-Teams Sauber abgeben. Nun ist die Wiener Juristin aber wieder zurück im Motorsport. Vier Tage, bevor der neue Hauptsponsor Alfa Romeo das Sauber-Team am Dienstag nächster Woche offiziell präsentieren wird, gab die 46-Jährige ihren Einstieg in die Nachwuchs-Formel 4 mit ihrem eigenen Team KDC Racing bekannt. Das Kürzel steht für Kaltenborn und di Comberti. Die Monegassin Emily di Comberti wird ihre Geschäftspartnerin, die beiden Damen halten je 50 Prozent des Rennstalls, der in Granollers nahe dem Circuit de Catalunya beheimatet sein und in der deutschen und italienischen Meisterschaft antreten wird. Die Fahrer sind noch offen.

Ohne Schweiß kein Preis: Also mussten die beiden Österreicher im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM/Start in Hockenheim am 5. Mai) schon jetzt in Fitnesscamps einrücken. Mercedes holte Lucas Auer & Co. (Pascal Wehrlein zurück aus der Formel 1, Daniel Juncadella zurück vom GT-Sport) dieser Tage zum Konditionsschinden und "Teambuilding" nach La Manga (Spanien). Philipp Eng schwitzte mit seinen BMW-Kollegen nahe Viareggio, wobei auch einige Reaktions- und Mentaltrainings angesagt waren. "Da ist sehr viel Schweiß geflossen", berichtete der Salzburger DTM-Debütant.