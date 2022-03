Nach 13 Leidensjahren träumt Ferrari wieder vom Titel in der Formel 1

Insgesamt 31 WM-Titel - und damit mehr als jedes andere Team in der Geschichte der Formel 1 - konnte Ferrari bislang gewinnen. Seit dem 16. Triumph in der Konstrukteurs-WM im Jahr 2008 ist der Motor der stolzen Italiener gehörig ins Stottern geraten. Der Mythos Ferrari, der einst auch die österreichischen Formel-1-Legenden Niki Lauda und Gerhard Berger in seinen Bann gezogen hatte, begann zu bröckeln. Der Lebenstraum, mit Ferrari Weltmeister zu werden, entpuppte sich selbst für zwei der erfolgreichsten Formel-1-Fahrer als Albtraum. Denn weder Fernando Alonso noch Sebastian Vettel gelang es, mit der Scuderia einen Titel zu feiern.

Obwohl die Italiener in der Vergangenheit jährlich einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag in die Königsklasse investierten, wartet das Traditionsteam aus Maranello seit mittlerweile 13 Jahren auf den 32. WM-Titel. Nicht nur der Rennstall selbst, sondern auch die Millionen Tifosi lechzen wieder nach Erfolg. Der Doppelsieg beim Saisonauftakt in Bahrain durch Charles Leclerc und Carlos Sainz, der unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung bei Ferrari steht, nährt die Hoffnungen all jener, die sich die roten Boliden zurück auf den WM-Thron wünschen. "Es ist eine Erleichterung und fantastisch. Der Doppelsieg war unerwartet, am Ende hatten wir auch etwas Glück", erklärte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto. Der 52-Jährige weiß aber auch, dass nach dem perfekten Saisonstart nur weitere Siege zählen: "Der Druck ist sehr, sehr hoch."