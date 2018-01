Niki Lauda bleibt bei Mercedes an Bord

Durch die Übernahme der Fluglinie Niki bleibt der Formel-1-Alltag unverändert.

Den Analystenjob bei RTL hat Niki Lauda mit Ende der vergangenen Saison abgehakt. Und nachdem er nun wieder "dick" in der Luftfahrtbranche durch die Übernahme von Niki mit seiner aktuellen Firma LaudaMotion engagiert ist, stellten sich nicht wenige Formel-1-Fans die Frage: Hat er noch Zeit für seine Im-Kreis-Fahrer?

Laudas Antwort fällt knapp und klar aus: "Sowieso. Warum nicht? Es ändert sich überhaupt nichts. Ich werde wie bisher bei jedem Grand Prix dabei sein und mich im Mercedes-AMG-Hauptquartier in Brackley einbringen, so oft es nötig ist!" Da Lauda zwar der Drahtzieher für die neue Positionierung von LaudaMotion, aber nicht der operative Geschäftsführer sein wird, lassen sich offenbar Verantwortung in Wien bzw. in Brackley, Stuttgart und an den Rennstrecken vereinbaren.

Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff gibt sich angesichts der doch neuen Situation völlig gelassen: "Nikis Tätigkeit als unser Aufsichtsrat war nie infrage gestellt. Da gibt es überhaupt keine Probleme."

Der neue Silberpfeil wird den Medien am

22. Februar in Silverstone vorgestellt - zeitgleich mit dem neuen Ferrari in Maranello. Früher noch sind Alfa Romeo Sauber, nämlich am 20. Februar (Ort noch offen), und Williams bereits am 15. Februar in London dran. McLaren hat den Neuen mit Renault-Power für 23. Februar angekündigt.