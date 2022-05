Paukenschlag: Suzuki will der MotoGP den Rücken kehren

Eigentlich stand im MotoGP-Kalender am Montag "nur" der erste offizielle Testtag der Saison in Jerez auf dem Programm. Die Königsklasse des Motorradsports musste in Spanien aber eine Hiobsbotschaft verkraften. Denn nach übereinstimmenden Medienberichten zieht sich Suzuki mit Ende der aktuellen Saison aus der MotoGP zurück. Offiziell gibt es zwar noch keine Begründung für den plötzlichen Ausstieg, das Suzuki-Team sei aber von den Verantwortlichen des japanischen Herstellers bereits über das Ende des MotoGP-Projekts informiert worden. Dabei verlängerten die Japaner den Vertrag mit Serienpromoter Dorna erst im Vorjahr langfristig bis 2026. Wegen Vertragsbruchs droht den Japanern nun eine Strafe. Noch kurioser macht den Ausstieg, dass Suzuki in der Teamwertung derzeit den ersten Platz belegt.

Aus dem Nichts kommt der bevorstehende Suzuki-Ausstieg auch für die Piloten Joan Mir und Álex Rins. Die beiden Spanier stehen auf einmal ohne Motorrad für die nächste Saison da. Das dürfte allerdings nicht so bleiben. Denn Mir gewann in der Coronasaison 2020 mit Suzuki sensationell den Weltmeistertitel und steht bei Honda auf der Wunschliste, Teamkollege Rins fuhr in dieser Saison bereits zwei Mal auf das Podest und liegt in der WM-Wertung auf dem vierten Rang.