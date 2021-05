Red Bull Ring feiert Jubiläum: Eine zehnjährige Erfolgsgeschichte

Seit der Wiedereröffnung im Jahr 2011 ist die Motorsport-Rennstrecke in Spielberg Austragungsort für etliche Sporthighlights in Österreich.

1969 als Österreichring mit einer Länge von knapp sechs Kilometern eröffnet, kann die Hochgeschwindigkeitsstrecke auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Österreichs dreimaliger Formel-1-Weltmeister Niki Lauda jubelte in der Steiermark 1984 über den Heimsieg in einem McLaren. Insgesamt 18 Formel-1-Rennen fanden von 1970 bis 1987 auf dem bei vielen Fahrern als Mutstrecke bekannten Kurs in Spielberg statt. Auf den nächsten Grand Prix von Österreich mussten die heimischen Motorsportfans aber ein Jahrzehnt warten. Nach Kollisionen und politischen Diskussionen wurde die Rennstrecke, die nicht ...