Rundenrekord in Spielberg für die Ewigkeit

Prinzipiell wird die MotoGP Jahr für Jahr immer schneller. In Spielberg werden aber keine neuen Rekorde aufgestellt.

Die Jagd nach Rekorden und neuen Bestmarken macht auch vor der MotoGP nicht halt. Jahr für Jahr werden die hochgezüchteten Maschinen noch schneller, obwohl sich die Hersteller einig sind, dass das Ende der Fahnenstange erreicht oder vielleicht sogar schon überschritten ist. Mit 366,1 km/h stellte Brad Binder in Mugello einen neuen Geschwindigkeitsrekord auf. Der KTM-Pilot war damit auch weit schneller unterwegs als die aktuellen Boliden in der Formel 1. Im Vergleich auf eine komplette Runde haben die Zweiräder im Vergleich mit der Königsklasse des Motorsports aber klar das Nachsehen. Der Rundenrekord auf dem Red-Bull-Ring von Jorge Martin aus dem Jahr 2021 ist mit einer Zeit von 1:22,643 Minuten rund 20 Sekunden langsamer als jener in der Formel 1, den Valtteri Bottas 2020 mit 1:02,939 Minuten in einem Mercedes aufstellte. Die Motorrad-Königsklasse umrundet den Ring im Murtal in etwa gleich schnell wie die DTM-Boliden. Rundenrekord wird es heuer keinen geben. Denn seit 2022 ist für Motorräder eine Schikane am Ring eingebaut, die Marc Márquez und Co. rund sechs Sekunden kostet, dafür aber die Sicherheit erhöht.