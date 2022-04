Toto Wolff schreibt den Titel schon ab

Nach acht Jahren der Dominanz mit 15 WM-Titeln durchlebt Mercedes derzeit ohne Zweifel die schwierigste Phase seit Beginn der Turbo-Hybrid-Ära. Zuletzt nicht aus eigener Kraft siegfähig waren die Silberpfeile in der Saison 2013 vor neun Jahren. Am Rande des Grand Prix von Australien nannte Teamchef Toto Wolff die Gründe für die aktuelle Misere. "Wir sind schwer übergewichtig und verstehen das Auto nicht. Von da weg müssen wir weiterarbeiten", klagte der 50-jährige Wiener, für den der WM-Kampf bereits in weite Ferne gerückt ist: "Am Ende des Tages werden wir wahrscheinlich nicht um den Titel fahren können, weil uns die Zeit davonläuft."

Abschreiben sollte die Konkurrenz Mercedes aber noch nicht. Denn auch in der vergangenen Saison rechnete Wolff nach den beiden Siegen von Max Verstappen in Spielberg damit, dass die WM entschieden sei - das war sie dann aber erst nach der letzten Runde im letzten Saisonrennen.

Viel Lob hat der Teamchef für sein britisches Fahrerduo Lewis Hamilton und George Russell übrig. "Sie sind positiv, wir versuchen uns gegenseitig aufzubauen."