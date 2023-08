Verstappen sinniert über Zukunft in Formel 1: "Ist es das noch wert?"

Er hat es wieder getan. Kurz vor dem Ende der rund einmonatigen Sommerpause in der Formel 1 hat sich Superstar Max Verstappen abermals kryptisch hinsichtlich seiner Zukunft in der Königsklasse des Motorsports geäußert. "Es gibt Zeiten, da möchte ich das alles nicht mehr machen", sagte der Doppelweltmeister jüngst in einem Interview mit der niederländischen Zeitung "De Telegraaf". Damit meint der Red-Bull-Pilot vor allem die vielen Marketingtermine abseits der Rennstrecke. "Manchmal habe ich zu viel zu tun und muss andere schöne Dinge absagen, und dann denke ich: Ist es das noch wert? Ich habe mehr als einen Monat pro Jahr für Marketing verloren."