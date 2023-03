Warum die Formel 1 für die Piloten die Königsklasse ist

AlphaTauri-Pilot Nyck de Vries erklärt aus der Fahrerperspektive, was die Formel 1 von der vollelektrischen Formel E unterscheidet.

BILD: SN/APA/AFP/MARTIN KEEP

Dass beim dritten Saisonrennen der Formel 1 in Australien an diesem Wochenende jemand anderer als Red Bull über den Sieg jubelt, glauben wohl nicht einmal die kühnsten Optimisten. Zu dominant waren die Auftritte des Weltmeisters Max Verstappen und seines Teamkollegen Sergio Pérez, die bei den beiden Rennen auf der Arabischen Halbinsel in Bahrain und Saudi-Arabien jeweils einen Doppelsieg des österreichischen Rennstalls anführten. Während das Weltmeisterteam erneut von der Spitze lacht, verlief der Saisonstart für Schwesterteam AlphaTauri überhaupt nicht nach Wunsch. ...