Es muss nicht immer Hallstatt sein

China hat nicht nur den Besuchermagneten im Salzkammergut nachgebaut. Auch eine alte chinesische Stadt hat einen Zwilling bekommen.

Post aus Josef Dollinger

Steinerne Bogenbrücken, kleine Dschunken in pittoresken Kanälen, rote Laternen über kunstvoll geschnitzten Holztüren - fehlt nur noch, dass man an der nächsten Ecke dem Kaiser von China in die Arme läuft.

Aber keine Angst, man kollidiert lediglich mit fotografierenden Touristen, die den Zauber dieser Stadt mit ihrem Handy festhalten wollen. Willkommen in Gubei Shuizhen, wo China sehr alt aussieht.

Pagoden, Wandelgänge, geschwungene Dachgiebel und verträumte Innenhöfe - als unbedarfter Besucher fühlt man sich in die Zeit der Ming-Dynastie zurückversetzt. Doch Gubei ist erst acht Jahre alt. Das Original, die Stadt Wuzhen, liegt etwa 500 Kilometer weiter südlich in der Provinz Zhejiang und ist als Chinas Venedig bekannt.

Das wollen wir auch, dachten sich wohl Pekings Stadtplaner, also wurde die Wasserstadt an Pekings Peripherie einfach nachgebaut. Und so weckt das Projekt Erinnerungen an Hallstatt, dessen nachgebauter Zwilling in einer ostchinesischen Provinz steht. Österreichische Journalisten sind im chinesischen Hallstatt allerdings nicht gern gesehen, die Kritik aus dem Salzkammergut hat sich mittlerweile bis nach China herumgesprochen.

Wasserstadt Gubei erwacht nur langsam aus dem Corona-Tiefschlaf

Fünf Dörfer mussten vor fünfzehn Jahren dem Tourismusprojekt Gubei Shuizhen weichen, 1400 Bewohner in Neubausiedlungen flussabwärts umquartiert werden. Auf dem angrenzenden Bergrücken wird die Chinesische Mauer auch in der Nacht mit Scheinwerfern angestrahlt. Übrigens das einzige Bauwerk hier, das wirklich aus der Zeit der Ming-Dynastie stammt. Die ehemaligen Dorfbewohner nutzen in Gubei die neuen Jobmöglichkeiten. Tofu braten, Dschunken rudern, Souvenirs verkaufen - die Gäste müssen schließlich versorgt und unterhalten werden.

Es trifft sich gut, dass Gubei gerade noch auf Pekinger Stadtgebiet liegt, wenn auch zweieinhalb Autostunden vom Stadtzentrum entfernt. Reisen jenseits der Pekinger Stadtgrenze sind nämlich wegen der jüngsten Coronawelle schwierig bis unmöglich.

"Wandern? Im Wald?" Der Hotelmitarbeiter kann es gar nicht fassen, auf welch eigenartige Gedanken ausländische Gäste so kommen. "Nein, das ist hier nicht möglich", sagt er mit leichtem Kopfschütteln, "viel zu gefährlich, wenn alle hier einfach so umherwandern würden im Wald." Also bleibt man schön auf den vorgesehenen Pfaden, die Überwachungskameras zeigen zuverlässig den Weg. Auch in der Freizeit gilt: Urlaub ist gut, Kontrolle ist besser.

Die Wasserstadt Gubei erwacht nur langsam aus dem Corona-Tiefschlaf der vergangenen beiden Jahre, ohne negatives Testergebnis bleibt einem der Zutritt zur jüngsten Altstadt Chinas weiterhin verwehrt. Zur Not könnte man aber die abendliche Drohnen-Show auch außerhalb von Gubei bewundern. Ein Schwarm von leuchtenden Drohnen zeichnet dabei unentwegt Motive in den Abendhimmel. Tiere, chinesische Schriftzeichen, Schnapskrüge oder auch ganze Pagoden - hoch schwebend über dem staunenden Publikum. Ja, das liebt man in China, das Bauen von Luftschlössern. Wie im Himmel, so auf Erden.