Man sollte bei seiner Wortwahl konzentriert sein. Sonst ist die ganze Welt konsterniert.

Das Thema des unwissenden Neuankömmlings ist aus der heimischen Witze-Landschaft nicht wegzudenken. Zwei Beispiele: Ein Fremder kommt in Salzburg an und fragt einen Einheimischen: "Wie komme ich am schnellsten zum Mozarteumorchester?" Der Mann mustert den Fragenden lange und antwortet schließlich: "Üben, üben, üben."