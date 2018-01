Skifliegen ist die Königsdisziplin für die Springer. Das ist Faszination pur! Deshalb überwiegen bei mir auch ganz klar die positiven Gefühle.

Nach der Vierschanzentournee ist vor dem Skifliegen am Kulm - und da wartet dieses Wochenende auf die Athleten eine ganz neue Herausforderung. Skifliegen ist die Königsdisziplin für die Springer: Die Schanze ist doppelt so groß, schon im Anlauf ist man bis zu 15 km/h schneller, nach dem Absprung beschleunigt man auf 130 km/h. Der Luftstand beträgt bis zu acht Meter und man setzt im Idealfall erst weit hinter der 200-Meter-Marke auf. Vier bis fünf Sekunden lang in der Luft zu sein, und das nur auf zwei Ski ganz ohne Hilfsmittel - das ist Faszination pur!