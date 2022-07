Auch die gegenwärtige Multi-Krise wird am Ende etwas Positives haben

Es mag etwas noch so schmerzhaft und folgenschwer sein - Optimisten finden an allem etwas Gutes. Ob das auch diesmal gelingen kann?

Purger am Sonntag

Früher waren die "narrischen Wochen" in der Innenpolitik auf die Zeit vor der Wahl beschränkt. Da wurde das Geld mit vollen Händen zum Fenster hinaus geworfen, jede Partei erfand irgendwelche Entlastungsmaßnahmen und am Ende stand das Land mit ein paar Milliarden mehr Schulden und ein paar neuen Problemen da. Man denke nur an die übereilte Abschaffung des Pflegeregresses im Wahlkampf 2017, die dann jahrelange Aufräumarbeiten notwendig machte.

Mittlerweile ist das Narrentreiben der Wahlkämpfe mitten in der Legislaturperiode angekommen. ...