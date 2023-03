Das politische Konzert war auch schon einmal besser

Die Qualität der Politik ist im Keller. Was ist nur aus SPÖ und ÖVP geworden?

Sitzt man in einem schlecht gespielten Konzert oder einer mangelhaften Opernaufführung, muss man sich nicht ärgern. Man sollte trotzdem aufmerksam zuhören, denn aus einer schlechten Aufführung lernt man am besten, was eine gute Aufführung ausmacht und wie schwer sie zu bewerkstelligen ist. Ein gutes Konzert kann am meisten schätzen, wer manchmal auch schlechte hört.

Genauso ist es in der Politik. Mit der Qualität der heimischen Politik geht es scheinbar unaufhaltsam bergab, daran gibt es leider nichts zu deuteln. ...