Die Gesellschaftskiller "machen ihr Ding"

Der Egoismus ist das Kennzeichen des 21. Jahrhunderts. Ihm verdanken wir die neuen Coronamaßnahmen.

Purger am Sonntag

Vergangene Woche rief in der SN-Redaktion ein älterer Leser an und sagte, man solle doch endlich etwas über die jugendlichen "Seniorenkiller" schreiben. Er meinte damit jene Jugendlichen, die sich nicht an die Coronaregeln halten, Partys feiern und dadurch für die Verbreitung des Virus sorgen, das für sie selbst zwar ungefährlich, für die ältere Generation aber potenziell lebensbedrohend ist. Diese Jugendlichen sollte man als "Oma- und Opakiller" bezeichnen, meinte der Leser. Vielleicht bewirke diese drastische Ausdrucksweise endlich bei ihnen ein Umdenken.

...