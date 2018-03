Diese Regierung macht alles falsch

Und trotzdem gewinnt sie Wahlen und Umfragen in Serie. Wie kann das sein?

Wenn man den Kommentaren der meisten Medien und den dort zitierten Experten glaubt, macht die neue schwarz-blaue Regierung alles falsch. Die Personalentscheidungen sind falsch, die geplanten Ausgabenkürzungen sind falsch, die eingeleiteten Entlastungen sind falsch, die Umfärbung des ORF ist falsch, die Anhebung der Strafen ist falsch, die berittene Polizei ist falsch, die Aushebelung des Rauchverbots ist besonders falsch. Kurzum: eine verheerende Bilanz.

Im seltsamen Gegensatz dazu stehen die aktuellen Wahl- und Umfrageergebnisse der Regierungsparteien. ÖVP und FPÖ gewinnen Landtagswahl um Landtagswahl und stehen auch in den bundesweiten Umfragen gut da. Vor allem Kanzler Sebastian Kurz und seine ÖVP können sich in einem wahren Umfragehoch sonnen.

Wie passt das mit dem oben erwähnten Befund zusammen, dass die Regierung Kurz-Strache von Fehler zu Fehler stolpert? Gar nicht. Die Diskrepanz lässt aber mehrere Deutungen zu. Erstens könnte es sein, dass die Mehrheit der Bevölkerung für richtig hält, was Medien und Experten für falsch erachten. Zweitens könnte es sein, dass die Bevölkerung gar nicht die einzelnen Regierungsvorhaben, sondern das Gesamtbild dieser Koalition beurteilt. Und dieses Gesamtbild ist a) gekonnt als Idyll inszeniert und b) ganz abgesehen davon ein angenehmes, weil es sich wohltuend vom Dauerstreit der Vorgängerregierung abhebt.

Der dritte Grund für das Umfragehoch der Regierung ist ihr behutsamer Start. Kanzler Kurz gibt überhaupt den Elder Statesman, der mit den Großen der Welt parliert (diese Woche reist er zum Papst) und über den Niederungen des Alltags schwebt. Aber auch die übrigen Regierungsmitglieder achten peinlich darauf, nur mehrheitsfähige Vorhaben anzukündigen. Der Grund sind klarerweise die derzeitigen Landtagswahlen.

So - sich nur auf der Sonnenseite bewegend - lässt sich freilich auf Dauer nicht regieren. Irgendwann wird die Regierung die großen Probleme anpacken müssen. Ein Nulldefizit anzukündigen ist das eine. Die dafür notwendigen Einschnitte vorzunehmen ist das andere.

Die Stunde der Wahrheit schlägt beim Budgetbeschluss für die Jahre 2018/19. Er erfolgt erst nach der letzten Landtagswahl dieses Frühjahrs (jener in Salzburg). Dann hat die Regierung keinen Grund und auch keine Zeit mehr, mit der Wahrheit hinter dem Berg zu halten. Nach dem Wahltermin in Salzburg, dem 22. April, wird sie ihre Karten aufdecken und ihre gewiss nicht angenehmen Pläne zur Budgetsanierung vorlegen müssen. Dann wird man sehen, wie gut Kurz als Regierungschef wirklich ist. Dann wird sich zeigen, ob die Regierung mit breitem Widerstand umgehen kann. Und dann wird man beobachten können, wie belastbar die Achse ÖVP-FPÖ wirklich ist.