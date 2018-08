Eine Karriere darf auch bergab gehen

Kein ehemaliger Minister sollte sich zu gut sein, in die zweite oder dritte Reihe zurückzutreten.

In Zeiten, in denen sich alles um den aktuellen Innenminister mit seiner berittenen Polizei und der BVT-Affäre dreht, war der angekündigte politische Rückzug von Karl Schlögl keine große Meldung wert. Und doch lohnt es sich, an Herbert Kickls Amtsvorgänger aus dem vorigen Jahrhundert zu erinnern. Denn der Innenminister der Jahre 1997 bis 2000 und spätere niederösterreichische Landeshauptmann-Stellvertreter geht nun als einfacher Bürgermeister in Pension.

Der Sozialdemokrat ist damit einer der wenigen österreichischen Politiker, die auf allen drei politischen Ebenen - Bund, Land, Gemeinde - in führender Funktion tätig waren. Und er ist ein Beispiel dafür, dass es in einer Ministerkarriere durchaus ein Auf und Ab geben darf. Schlögl war Bürgermeister von Purkersdorf, kam dann in die Bundesregierung, und als seine Ministerzeit zu Ende war, kehrte er nach einem kurzen Gastspiel in der Landespolitik in das Gemeindeamt von Purkersdorf zurück.

Dieser Karriereverlauf widerspricht der weitverbreiteten Ansicht, dass eine politische Karriere immer noch weiter nach oben führen muss. Viele Minister glauben, dass sie nach dem Ende ihrer Zeit in der Regierung das Recht auf eine Versorgung mit einem noch höheren und noch besser dotierten Posten haben. Besonders beliebt sind da Funktionen in der Nationalbank oder in der Europäischen Union. Viele Ex-Minister, die keinen solchen Posten erlangen, sind dann beleidigt und schimpfen auf ihre Nachfolger. Erst vor kurzer Zeit konnte man diesen seltsamen Mechanismus wieder beobachten, und zwar in der ÖVP.

Aber wo steht geschrieben, dass Regierungsmitglieder immer nach oben fallen müssen? Jeder sollte wissen, dass politische Macht nur geliehen ist und irgendwann einmal endet. Nach diesem Ende kehrt man ins "normale" Leben zurück und ernährt sich von dem, was man hoffentlich gelernt hat. Dies ist kein ungebührlicher Abstieg, sondern der normale Lauf der Dinge.

Kein Spitzenpolitiker sollte sich zu gut dafür sein, in die zweite oder dritte Reihe zurückzutreten. Er kann auch dort Wichtiges leisten und Erfolg haben, wie das Beispiel des eingangs erwähnten Karl Schlögl zeigt. Die Purkersdorfer müssen mit der Leistung des ehemaligen Ministers als Bürgermeister recht zufrieden gewesen sein, sonst hätten sie ihn nicht seit dem Jahr 2000 immer mit großer Mehrheit wieder gewählt.