Die Regierung hat aufregende sechs Monate hinter sich. Ihre Bilanz kann sich sehen lassen. Doch es droht ihr eine Gefahr - und das ist nicht die Opposition.

Purger am Sonntag

Purger am Sonntag Alexander Purger

In normalen Zeiten wäre das Datum ein Anlass für Feiern, Kritik und tiefschürfende Erörterungen gewesen. So aber ging der erste halbe Geburtstag der türkis-grünen Regierung in der Vorwoche im Trubel der aktuellen Ereignisse nahezu unter. Gefühlt ist die Koalition von ...