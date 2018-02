Komische Rauch-Vorgänge

Warum Parteien einmal für und einmal gegen die direkte Demokratie sind.

Regierungswechsel haben immer auch eine lustige Seite. Nämlich insofern, als sich eine Oppositionspartei plötzlich als Regierungspartei und eine Regierungspartei plötzlich als Oppositionspartei gebärden muss. Das geht selten ohne komische oder vielleicht auch tragikomische Verrenkungen ab.

Als Beispiel kann das Volksbegehren gegen das Rauchen dienen. Solange sie in der Opposition saß, war die FPÖ eine glühende Anhängerin von Instrumenten der direkten Demokratie und träumte davon, dass durch das Sammeln von Unterschriften der Wille der Regierungsmehrheit gebrochen werden könne. Jetzt, da sie selbst Teil der Regierungsmehrheit sind, sehen die Freiheitlichen das ganz anders. Jetzt wollen sie sich nicht von irgendwelchen dahergelaufenen Unterschriftensammlern ins Regierungshandwerk pfuschen lassen, sondern selbst die Gesetze machen. Schon während der Koalitionsverhandlungen nahm die FPÖ stillschweigend die meisten ihrer Forderungen nach einem Ausbau der direkten Demokratie zurück und jetzt hört man gar nichts mehr von ihnen.

Genau umgekehrt ist die Entwicklung in der SPÖ verlaufen. Solange sie in der Regierung saß, hatte sie null Interesse an direkter Demokratie. Sie warnte sogar ausdrücklich davor, dass geschickt organisierte Minderheiten durch das Sammeln von Unterschriften den Primat des Gesetzgebers brechen könnten, was unabsehbare Folgen hätte. Die SPÖ war als Regierungspartei eine glühende Anhängerin der repräsentativen Demokratie. Über Gesetze solle nur der Gesetzgeber befinden. Dass die FPÖ nun genau das vorhat, nämlich dass der Gesetzgeber ein Rauchergesetz beschließt, empört die SPÖ jetzt aber zutiefst. Sie sieht darin eine schwere Missachtung des Bürgerwillens, der sich in den vielen, vielen Unterschriften für das Volksbegehren manifestiere. Die SPÖ ist jetzt also eine glühende Anhängerin der direkten Demokratie.

Komisch, nicht wahr? Doch man sollte mit den beiden Parteien wegen ihrer Haltungsänderungen nicht zu streng ins Gericht gehen. Der Wechsel der Positionen gehört zum Wesen der Demokratie, er ist das Salz dieser Regierungsform. Und wie schon Karl Marx sagte: Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Soll heißen: Je nachdem, wo man gerade steht, nimmt man diesen oder jenen Standpunkt ein. Was Marx (übrigens ein enorm starker Raucher) nicht voraussehen konnte, war das Phänomen ÖVP. Obwohl ihr Standort - sie ist seit 31 Jahren ununterbrochen in der Regierung - immer der gleiche ist, hat sie ihren Standpunkt zum Rauchen gewechselt. Je nach Koalitionspartner war sie erst dagegen und jetzt ist sie dafür. Auch irgendwie komisch.