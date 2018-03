Sie streiten immer noch nicht

Die neue Regierung überrascht durch ein friedliches Innenleben. Vorerst jedenfalls.

Die Bestandsdauer der neuen Regierung nähert sich der 100-Tage-Marke, also jenem Punkt, an dem üblicherweise die ersten Bilanzen gezogen werden. Diese Bilanzen dürften überwiegend kritisch ausfallen, schließlich sind Opposition und Medien nicht dazu da, um die Regierung zu loben, sondern um sie kritisch zu begleiten. Loben, das tut sich die Regierung ohnehin selbst, und zwar mehr als genug.

In einem Punkt kann man der amtierenden Koalition die Anerkennung jedoch nicht versagen. Man kann über jedes ihrer bisherigen Vorhaben geteilter Meinung sein, man kann die handwerklichen Fehler nicht übersehen, die vor allem dem Vizekanzler in diesen ersten Monaten unterlaufen sind. Aber man kann nicht umhin, staunend festzustellen: Diese Regierung streitet nicht.

Im Vergleich zu den elf Jahren Große Koalition, die hinter uns liegen, herrschen überaus friedliche Zustände. Die Koalitionsparteien richten einander nicht täglich über die Medien aus, wie unfähig und auf dem Holzweg befindlich der jeweilige Partner ist. Es gibt keine versteckten Fouls durch das gezielte Veröffentlichen vertraulicher Papiere. Und es gibt bislang auch keine Versuche von Ministern, sich auf Kosten des Koalitionspartners oder auch des eigenen Parteichefs zu profilieren.

Dieser vorläufige Friede (bei der bevorstehenden Budgeterstellung kann der Streit sehr rasch ausbrechen) hat drei Gründe.

Erstens stehen einander ÖVP und FPÖ in den wesentlichen Fragen ungleich näher, als dies SPÖ und ÖVP jemals taten. Es herrscht im Wesentlichen eine gleiche Sicht auf die Welt, und wo keine gleiche Sicht herrscht - etwa in der Europafrage -, gibt es eine klare Kompetenzverteilung darüber, wer etwas zu sagen hat und wer nicht.

Das führt zum zweiten Grund: Offensichtlich wurden die Koalitionsverhandlungen genutzt, um eine Linie festzulegen, an die sich jetzt beide Parteien halten. Man kann das etwa bei der Unterstützung der ÖVP für die Pro-Raucher-Linie der FPÖ bedauern, für das Innenleben der Koalition ist es aber ganz wesentlich. Pakttreue ist der wichtigste Kitt für eine politische Zusammenarbeit.

Der dritte Grund, warum immer noch Friede im Kabinett herrscht, ist dessen Zusammensetzung. Auf ÖVP-Seite sitzen ausschließlich Regierungsmitglieder, die ihre Ernennung allein Sebastian Kurz verdanken. Sie werden sich hüten, gegen ihn aufzubegehren. Und auf der FPÖ-Seite sitzt die gesamte Parteispitze im Kabinett, was ein entscheidender Unterschied zur letzten blauen Regierungsbeteiligung ab dem Jahr 2000 ist. Damals war der starke Mann Jörg Haider draußen geblieben und hatte der Regierung mit seinen Zurufen von außen das Leben schwer gemacht. Diesmal sitzen alle starken Männer der FPÖ in der Regierung und denken nicht daran, einander gegenseitig zu beschädigen. Aber wie gesagt: Alles da gilt vorläufig.