Warum das Bundesheer verfassungswidrig ist

Mehr Geld ist gar nicht das Entscheidende. Es geht vielmehr um das Milizprinzip.

Purger am Sonntag

Purger am Sonntag Alexander Purger

Aufrufe für ein funktionsfähiges Bundesheer haben es in Österreich traditionellerweise an sich, dass sie ungehört verhallen. So wird es auch dem jüngsten Appell von Bundespräsident Alexander Van der Bellen ergehen.

In seinem Tagesbefehl zum Jahreswechsel hatte der Oberbefehlshaber erklärt, dass sich das Bundesheer zurzeit in keinem verfassungskonformen Zustand befinde und dass er daher ein wachsames Auge auf die kommenden Budgetverhandlungen haben werde.