Was Reformen mit Gemüsehobeln zu tun haben

Dass die Regierung ihre Vorhaben wie ein Jahrmarktschreier anbietet, hat taktische Gründe.

Fast fühlte man sich an die stimmkräftigen Herren erinnert, die auf Jahrmärkten lauthals den brandneuen, absolut sensationellen Gemüsehobel anpreisen. Nicht viel zurückhaltender kündigte die Regierung diese Woche ihre Reform der Sozialversicherung an. Von einer der größten Veränderungen in der Geschichte Österreichs war da die Rede, von fantastischen Beträgen, die eingespart werden, von ungeheuren Verbesserungen, die im Gesundheitswesen bevorstehen, und vom bösen, unersättlichen Funktionärsdrachen, der jetzt endlich erlegt wird.

Keine Frage: Trommeln gehört zum politischen Geschäft. Aber muss gleich so dick aufgetragen werden? Die Antwort lautet leider: Ja, es muss.

Denn bei jeder Reform entscheiden das Anfangstempo und der Anfangston über ihr weiteres Schicksal. Ein Veränderungsprozess, der nicht mit allergrößtem Pomp und Trara gestartet wird, hat in Österreich, wo jede Reform einem enormen Versandungsrisiko ausgesetzt ist, von vornherein keine Chance. Eine Regierung, die bei einem Vorhaben nicht einen geradezu wütenden Durchsetzungswillen an den Tag legt, hat gegen die Phalanx der Bewahrer und Aussitzer von Beginn an verloren.

Beides konnte man in den langen Jahren der Großen Koalition wieder und wieder beobachten. An der Art und Weise, wie SPÖ und ÖVP lust- und energielos ihre Reformpläne vortrugen, war leicht zu erkennen, dass sie an ihren Erfolg selbst nicht glaubten. Beim Verkünden ihrer Pläne dachten die Großkoalitionäre das Scheitern und die Frage, wem man die Schuld daran geben könnte, bereits mit. Dass so nichts weitergehen konnte, war klar.

Das marktschreierische Verhalten der neuen Regierung hat daher in erster Linie taktische Gründe. ÖVP und FPÖ wollen damit ihren Gegnern signalisieren, wie wild entschlossen sie sind, ihre Pläne durchzusetzen. Und sie lenken mit voller Absicht die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf ihre Reformen, weil sie offensichtlich davon überzeugt sind, damit bei den Bürgern punkten zu können.

Diese Vorgangsweise ist nicht ohne Risiko. Denn wer Reformen nicht halbherzig und verschämt, sondern lauthals und im vollen Scheinwerferlicht startet, macht dadurch ein allfälliges Scheitern, das in der Politik ja nie ausgeschlossen ist, nur noch größer. Wenn die Große Koalition eine Reform in den Sand setzte und abblies, regte das niemanden auf. Man erwartete sich von dieser Regierung ja nichts anderes. Würde die neue Koalition an der Sozialversicherungsreform scheitern, wäre das für sie nach dem enthusiastischen Reformstart eine absolute Katastrophe und gleichbedeutend mit ihrem Aus. Wer weiß, vielleicht wurde das Reform-Triumphgeheul von ÖVP und FPÖ sogar extra deshalb angestimmt, um sich selbst unter Erfolgsdruck zu setzen.