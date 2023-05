Wie wir alle Herbert Kickl ins Bundeskanzleramt jammern

Wer dem Sozialstaat Österreich beständig Systemversagen vorwirft, spielt jenen in die Hände, die das bestehende politische System beseitigen wollen.

Wenn man Andreas Babler in den letzten Tagen des SPÖ-internen Wahlkampfes um den Parteivorsitz zuhörte, konnte einem angst und bang werden. Von Kindern, die hungernd in den Kindergarten kommen, war da die Rede, von Menschen, die in ihren Wohnungen frieren, während der Schimmel an den Wänden wächst. Furchtbare Zustände also.

Wirklich? Leben wir wirklich noch in den Zeiten des Manchesterliberalismus, als sadistische Unternehmer kleine Kinder mit bleichen Wangen gewaltsam zu Sechzehn-Stunden-Schichten in die Bergwerksstollen trieben? Oder leben wir ...