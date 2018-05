400 Steine oder: Die Kartause von Sebastian

Warum die Regierung im niederösterreichischen Mauerbach in Klausur gegangen ist.

Dass Bundeskanzler Sebastian Kurz seine zweite Klausur ausgerechnet in Mauerbach abhält, ist gewiss kein Zufall. Denn dort steht eine Kartause, also eine spezielle Art von Kloster, die eminente Ähnlichkeit mit der schwarz-blauen Regierung aufweist.

Sie wissen: Kartäuser sind Mönche, die Eremiten sind, aber in einem Kloster zusammenleben. Diesen Spagat schaffen sie, indem ihr Kloster - eben Kartause genannt - aus vielen kleinen Häuschen mit eigenem Garten besteht. Jeder Mönch hat ein Häuschen für sich, lebt für sich, arbeitet für sich und kochte ursprünglich auch sein eigenes Süppchen mit dem, was er in seinem Garten erntete.