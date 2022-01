Achtung, verlockende Lotterie für Leseverweigerer!

Das Lesen dieser Kolumne ist ab 15. März Pflicht. Aber es winkt auch ein fantastischer Bonus.

Dass mit der Impfpflicht gleichzeitig auch eine Impflotterie sowie ein Impfbonus eingeführt werden, hat zuletzt einiges Befremden ausgelöst. Dabei sollte einem die Parallelität der Vorgangsweise eigentlich bekannt vorkommen. Ist es nicht auch in der Kirche so, dass Gebote aufgestellt, höllische Sanktionen angedroht, zugleich aber himmlische Belohnungen in Aussicht gestellt werden?

Man muss sich diese Impfregelung ungefähr so vorstellen wie Michelangelos "Jüngstes Gericht" in der Sixtina. Auf der einen Seite werden die Geimpften hinangeboostert in den Bonushimmel, wo sie ...