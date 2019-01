Alexander Van der Bellen wird eine Ausnahme bleiben

Polarisierende Wahlkämpfe sind schlecht für das Amt des Bundespräsidenten. Das sollte 2022 anders werden.

Zwei Jahre ist Bundespräsident Alexander Van der Bellen jetzt im Amt, und er hat seine Sache gut gemacht. Außenpolitisch agierte er fleißig. Seine innenpolitischen Akzente setzte er sparsam, sodass sie auch beachtet wurden. Seine Aufrufe zur Gelassenheit waren in den politisch so aufgeregten Zeiten wohltuend. Und absolut erstaunlich ist, wie der einstige Parteichef der überaus heereskritischen Grünen in seine Rolle als Oberbefehlshaber des Bundesheeres hineingewachsen ist.