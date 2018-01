Der Arbeit der Regierung kann man gar nicht genug Beifall spenden. Meint die Regierung.

Die Sowjetunion gibt es zwar schon lange nicht mehr, aber viele ihrer Begriffe haben überlebt. Zum Beispiel die Apparatschiks. So wurden zu Sowjetzeiten die Angehörigen des kommunistischen Parteiapparats genannt. Sie zerfielen in zwei Gruppen - in die Technokraten, die für Probleme konkrete Lösungen suchten, und in die Phraseokraten, die an die Dinge rein rhetorisch herangingen.