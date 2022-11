Das Auge des Tigers und der Kopf des Jochanaan

So aufregend kann es sein, wenn nichts passiert. Thomas S. muss unbedingt noch öfter schweigen.



Purgertorium SN

In der vergangenen Woche gab es ein Ereignis zu bestaunen, das geradezu die Essenz der österreichischen Innenpolitik darstellt: die Inszenierung des absoluten Nichts. Da war die heimische Politik schon immer gut darin, aber noch nie so gut wie diesmal.

Erraten: Wir reden von der Aussage von Thomas S. vor dem U-Ausschuss. Was gab es da im Vorfeld an Erwartungen! Die Experten rechneten mit weitreichenden Folgen der Aussage bis hin zu sofortigen Neuwahlen noch am selben Nachmittag. Tagelang konnte ...