Der Herr Bundespräsident war im Fernsehen kürzlich dabei zu beobachten, wie er sich während einer Rede nachdenklich am Kopf kratzte. Einen aufmerksamen SN-Leser hat das, wie er berichtet, an einen weitschichtigen Amtsvorgänger Alexander Van der Bellens, nämlich an Kaiser Franz Joseph erinnert. Auch diesem passierten manchmal Dinge, die eigentlich protokollwidrig waren. Aber der Kaiser war derart populär, dass seine Versehen sofort "hoffähig" wurden und jedermann sie nachahmte.