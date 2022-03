Der Waffenstillstand Gottes

Wie unterbindet man Kriege? Vor dieser Frage steht die Welt nicht erst heute, das stand sie zu allen Zeiten. Im 11. Jahrhundert entwickelte die Kirche hierzu einen interessanten Lösungsansatz: den Waffenstillstand Gottes.

Die Kirche (auf die damals noch gehört wurde) ächtete Kampfhandlungen zunächst an Sonntagen, am Karfreitag und am Himmelfahrtstag. Später wurde der Waffenstillstand auf die Zeit von Mittwochabend bis Montagfrüh ausgedehnt, was bedeutete, dass man eigentlich nur von Montag bis Mittwoch kämpfen durfte. Und da gab es ...