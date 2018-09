Die Hauptstadt der Treue

Warum, fragt man sich, haben die ORF-Gewaltigen die heurigen "Sommergespräche" ausgerechnet in Dürnstein angesetzt? Nach mehrwöchigem Nachdenken ist hiesigem, sonst recht schwach beleuchteten Fegefeuer ein Licht aufgegangen: Es war wegen der Treue.

Treue ist bekanntlich eine der herausragenden Eigenschaften in der Politik, was sich zum Beispiel am verflossenen Bundesparteivorsitzenden der SPÖ gut studieren lässt. Da er den ganzen Sommer hindurch treuherzig versicherte, noch ungezählte Jahre seinem Amt als Parteichef treu bleiben zu wollen, konnte man schon auf Treu und Glauben ahnen, dass er getreulich seinem Versprechen im Herbst zurücktritt.