Die Karriere des Erzes

In einem Quiz tauchte jüngst die Frage auf: Was ist ein Purgatorium? Die angebotenen Antwortmöglichkeiten lauteten: A) Veranstaltungssaal, B) Corona-Impfstoff, C) Fegefeuer, D) Brechmittel. Hm, da fiel die Wahl schwer. Korrekte Antwort wäre natürlich E) Kolumne gewesen. Wesentlich leichter zu beantworten ist die Frage, was Donald Trumps Kandidatin für den Supreme Court ist. Die richtige Antwort wurde in den ORF-Nachrichten derart oft verbreitet, dass sie jetzt jedes Kind weiß: Erzkonservativ. Sie ist erzkonservativ.

