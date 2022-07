Die Koalition, der Viehhandel und zwei kleine Worte

Was Sie schon immer über "und" und "überhaupt" wissen wollten.

Und überhaupt. Sie werden sich wundern, dass diese Floskel gleich am Beginn steht. Üblicherweise steht sie immer ganz am Ende, denn mit ihr lässt sich trefflich jede Diskussion und Argumentation beenden. Und überhaupt. - Was soll man da noch drauf sagen?

Diese abwürgende Funktion von "Und überhaupt" ist umso überraschender, als es sich dabei um zwei unscheinbare, wenig aussagekräftige Worte handelt. Und überhaupt. Was ist denn das überhaupt: überhaupt?

Groß geschrieben ist es einfach. Da ist ...