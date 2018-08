Der heiße Sommer hat auch einen großen Vorteil: Man bekommt in den Innenstädten, in Museen, Schlössern und Kathedralen Anblicke serviert, für die man bisher an FKK-Strände fahren musste. Da gibt es Hornhäute aus aller Herren Länder, Tätowierungen an den entlegensten Körperstellen bis hin zum berühmten A...geweih und vieles mehr, was das Auge des Betrachters erfreut und den Gang durch die Getreidegasse oder über den Stephansplatz zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.