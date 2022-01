Die "Passauer Zettel" oder: Was gegen Corona hilft

In Sachen EU ist ein Wunder geschehen. In Sachen Pandemie brauchen wir noch eines.

Völlig zu Recht wird die Europäische Union als größtes Friedensprojekt der Geschichte gepriesen. Wie sehr das stimmt, sieht man derzeit in Österreich. Denn denken Sie zurück, wie lange es her ist, dass bei uns alle Parteien einer Meinung gewesen sind! Leute mit Elefantengedächtnis tippen auf ein paar Tage im Mai 1955, als alle für den Staatsvertrag waren. Jetzt ist es wieder so weit, und herbeigeführt hat dieses Wunder die EU, indem sie sich für die Atomkraft ausgesprochen hat. Das hat ...